Франция

Француз може очолити клуб на батьківщині.

Екс-тренер мадридського Реала Зінедін Зідан влітку може очолити ПСЖ. Про це повідомив журналіст Фабріс Хокінс.

Зідан є головним кандидатом на посаду тренера парижан. Маурісіо Почеттіно, з великою долею ймовірності, піде з клубу.

Також повідомляється, що саме Зідан може переконати Кіліана Мбаппе залишитись у ПСЖ, підписавши новий контракт.

Нагадаємо, що Зідан з літа 2022 року перебуває без клубу після того, як залишив мадридський Реал.