Франция

ПСЖ підписав контракт із відповідною онлайн-платформою.

Французький Парі Сен-Жермен за допомогою своєї офіційної прес-служби повідомив про підписання угоди з глобальною онлайн-платформою GOAT, яка спеціалізується на побудові торгівельних відносин на вторинному ринку одягу, аксесуарів та взуття.

GOAT приєднається до проекту клубу в якості офіційного партнеру до кінця поточного сезону, після чого повноцінно розпочне співпрацю, починаючи з липня 2022 року.

Логотип бренду з’явиться на всій спортивній формі клубу, включно із тренувальним одягом.

Цікаво, що раніше абревіатуру G.O.A.T (Greatest Of All Time — найвеличніший на всі часи) пов’язували з нападником "красно-синіх" Ліонелем Мессі.

У поточному сезоні аргентинець відзначився вісьмома голами та 13 результативними передачами у 28 іграх за ПСЖ.