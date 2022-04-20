Франция

До вашої уваги трансляція матчу 33 туру французького чемпіонату.

В рамках 33 туру французької Ліги 1 на нас чекає поєдинок між Монако та Ніццею, який пройде на стадіоні Луї II.

Стежити за всіма подіями цього матчу ви зможете на Football.ua.

Сервіс MEGOGO проведе безкоштовну трансляцію цього матчу на території України. Початок – о 20:00 за київським часом.

Після 32 ігор Монако набрало 53 очки і посідає шосте місце у турнірній таблиці Ліги 1, а у Ніцци — 54 бали та четвертий рядок.