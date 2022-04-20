Франция

Доля чемпіонату може вирішитись вже сьогодні.

Доля французької Ліги 1 може вирішитись вже сьогодні, 20 квітня. ПСЖ, який грає на виїзді проти Анже, може стати чемпіоном Франції.

Для цього команді Мауріціо Почеттіно потрібно обіграти свого суперника. Натомість Марсель повинен на своєму полі програти Нанту.

Для дострокового завоювання золотих медалей ПСЖ також може зіграти унічию з Анже, якщо Марсель зазнає поразки від Нанта. Обидва ці поєдинки відбудуться 22:00.

Натомість у нижній половині турнірної таблиці ще нічого не вирішено. Навіть Мец, який йде на 20 місці, має теоретичні шанси за три тури до кінця залишитись у Лізі 1. Бордо, Клермон, Сент-Етьєн та Лорьян також у буде боротися, щоб не вилетіти.