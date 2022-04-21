Франция

38-річна суддя вже давно обслуговує матчі чоловічих команд.

Жінка-арбітр Стефані Фраппар обслуговуватиме матч фіналу Кубка Франції, в якому зустрінуться Нант та Ніцца. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.

Зазначимо, що 38-річна суддя вже давно обслуговує матчі за участю чоловічих команд. До її послужного списку вже входить матч за Суперкубок УЄФА між Челсі та Ліверпулем у 2019 році.

Фраппар стане першою жінкою, яка працюватиме на фіналі Кубку Франції.

Нагадаємо, матч пройде на стадіоні Стад де Франс у Парижі 7 травня.