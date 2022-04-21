38-річна суддя вже давно обслуговує матчі чоловічих команд.
Стефані Фраппар, fff.fr
21 апреля 2022, 18:36
Жінка-арбітр Стефані Фраппар обслуговуватиме матч фіналу Кубка Франції, в якому зустрінуться Нант та Ніцца. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.
Зазначимо, що 38-річна суддя вже давно обслуговує матчі за участю чоловічих команд. До її послужного списку вже входить матч за Суперкубок УЄФА між Челсі та Ліверпулем у 2019 році.
Фраппар стане першою жінкою, яка працюватиме на фіналі Кубку Франції.
Нагадаємо, матч пройде на стадіоні Стад де Франс у Парижі 7 травня.