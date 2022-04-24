Франция

Українець провів на полі весь матч.

У матчі 34 туру французької Ліги 1 Бордо на виїзді програв Нанту з рахунком 5:3.

Перший тайм був більше ніж вдалим для Бордо. Спочатку голом відзначився Ньянг і передачі від Ігнатенка. Дилросун подвоїв перевагу гостей.

Але у другій половині зустрічі господарі виправились. Нант забив п'ять голів. Натомість гості зуміли відповісти лише раз — 5:3.

Українець Ігнатенко вийшов на поле із перших хвилин та провів на полі весь матч.

Нант - Бордо 5:3

Голи: Кулібалі, 47, 72, Мангаш (АГ), 51, Сімон, 76, Букарі, 89 — Ньянг, 6, Дилросун, 18, Кватенг, 68