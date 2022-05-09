Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Франції.

Уже перебуваючи в статусі фактичного чемпіону Франції, Парі Сен-Жермен у рамках 36-го туру Ліги 1 на власному полі продовжив свою серію з нічийних поєдинків у протистоянні проти Труа. Господарі забили двічі ще на початку гри, проте потім пропустили стільки ж голів у власні ворота на стику двох таймів, через що в підсумку втратили очки в черговий раз.

Огляд матчу:

ПСЖ — Труа 2:2

Голи: Маркіньос, 6, Неймар, 25 (пен.) — Угбо, 30, Тардьє, 49.

ПСЖ: Навас — Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Мендеш — Данілу (Гуйє, 77), Верратті (Вейналдум, 78) — Ді Марія (Гарбі 89), Мессі, Неймар — Мбаппе.

Труа: Мулен — Каборе, Б’янкон, Палмер-Браун, Конте, Ларусі (Салм’є, 77) — Ріпар, Куаме (Дінгом, 89), Тардьє, Шавалерін — Угбо (Бальде, 77).

Попередження: Неймар — Ріпар, Куаме.

Джерело: MEGOGO.