Франция

Фанати скандували образи на адресу екс-гравця Нанта.

21 січня 2019 року нападник Нанта Емільяно Сала загинув у авіакатастрофі. Тоді він літаком направлявся у Кардіфф, щоб завершити перехід у валлійський клуб.

Минуло три роки, але не особливо обдаровані фанати Ніцци вирішили висміяти смерть аргентинського футболіста.

Трапилось це під час фінального матчу за Кубок Франції між Ніццою та Нантом. Про це повідомили представники обох клубів.

"ФК Нант з жахом пыд час матчу виявив деяких прихильників Ніцци, які ображали Салу. Клуб може лише рішуче засудити такі дії, що принижують пам’ять Еміліано Сали", — йдеться у заяві клубу.

Ніцца також відповіла своїм прихильниками, та зробить усе, щоб винні були покараними. "Не такими є цінності усієї червоно-чорної родини в цій немислимій та жахливій провокації меншості своїх прихильників. Висловлюємо свою підтримку родині та близьким Еміліано Сали", — заявили у клубі.