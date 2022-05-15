Франция

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Франції.

Ліон у передостанньому турі французької Ліги зумів на власному полі збільшити відрив від Нанту, із яким розділяє сусідні місця в турнірній таблиці. Зрештою, цей здобуток усе одно не дозволив "ткачам" увійти до єврокубкової зони, проте до індивідуального заліку бразильського нападника донецького Шахтаря Тете додалися ще по одному голу та гольовій передачі.

Огляд матчу:

Ліон — Нант 3:2

Голи: Дембеле, 9, Пакета, 78, Тете, 85 — Мерлін, 81, Сіпріен, 90+2.

Ліон: Лопеш — Густо, Да Сілва (Боатенг, 73), Лукеба, Енріке — Февр (Ауар, 64), Ндомбеле (Какере, 63), Пакета — Тете, Дембеле (Барколя, 64), Токо Екамбі.

Нант: Лафонт — Кастеллетто, Жиротто, Аппіа — Коко (Коршія, 72), Бла (Геббелс, 81), Сіпріен, Мерлін, Фаюіо — Коло-Муамбі (Кулібалі, 72), Сімон (Букарі, 72).

Попередження: Ндомбеле.

Джерело: MEGOGO.