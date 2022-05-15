Франция

Культовий півзахисник прокоментував поточний стан справ свого колишнього клубу.

Упродовж двох років (2001-2003) бразильський атакувальний півзахисник Роналдіньо розпочинав свій славетний європейський шлях у складі французького Парі Сен-Жермен, тому зовсім не дивно, що зараз, коли він уже встиг завершити виступи на професійному рівні, його досі запитують по ставлення до нинішніх виступів "червоно-синіх".

"Вони хочуть усе змінити? А що вони взагалі хочуть отримати в підсумку? Найгірших гравців світу в своєму складі? Їм треба навчитися чекати, допоки новачки призвичаються до способу гри команди. Адаптація — це нормально, якщо, звісно, ви взагалі плануєте щось на майбутнє.

Неймар — один із найкращих гравців світу. Цього року він отримав кілька травм. Коли він готовий на 100%, він — особливий гравець для своєї команди.

Неймар, Ді Марія, Мессі. Найкращі гравці зібрані разом. Якщо й цей набір вас не влаштовує, то з ким ви взагалі збираєтеся грати? Мбаппе мені теж подобається, проте йому зараз потрібно вирішити, де саме він хоче грати", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що за часи виступів за ПСЖ Роналдіньо зіграв 77 матчів, забивши 25 голів та віддавши 17 гольових передач.