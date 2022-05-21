Французький футболіст продовжить контракт із паризькою командою.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
21 травня 2022, 15:59
Кіліан Мбаппе визначився зі своїм майбутнім, повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, 23-річний футболіст продовжить угоду із ПСЖ. Про це Мбаппе може оголосити після гри з Мецом.
Таким чином, Мбаппе вирішив не переходити до Реалу на правах вільного агента.
З чуток, Кіліан отримає від ПСЖ солідний бонус за підписання контракту – близько 130 мільйонів євро, повідомляє інший журналіст – Ніколо Скіра.
У поточному сезоні Мбаппе провів 34 матчі у Лізі 1: на його рахунку 25 голів та 17 асистів.