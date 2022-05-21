Франция

Французький футболіст продовжить контракт із паризькою командою.

Кіліан Мбаппе визначився зі своїм майбутнім, повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, 23-річний футболіст продовжить угоду із ПСЖ. Про це Мбаппе може оголосити після гри з Мецом.

Таким чином, Мбаппе вирішив не переходити до Реалу на правах вільного агента.

З чуток, Кіліан отримає від ПСЖ солідний бонус за підписання контракту – близько 130 мільйонів євро, повідомляє інший журналіст – Ніколо Скіра.

У поточному сезоні Мбаппе провів 34 матчі у Лізі 1: на його рахунку 25 голів та 17 асистів.