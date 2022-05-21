Франция

Французький нападник використав "схему Макрона".

Кіліан Мбаппе вирішив залишитись у ПСЖ, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

23-річний футболіст підпише угоду на три роки із французькою командою.

Крім того, Мбаппе вирішив особисто зателефонувати президенту Реала Флорентіно Пересу, щоб повідомити про своє рішення.

Тепер не залишається жодних сумнівів, що Кіліан продовжить кар'єру у ПСЖ.

За чутками, Мбаппе може отримати близько 130 мільйонів євро бонусом за підписання нової угоди із ПСЖ.