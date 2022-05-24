Франция

Йоахім Лев продовжує шукати місце працевлаштування.

Колишній очільник збірної Німеччини Йоахім Лев не буде працювати в Парі Сен-Жермен.

Фахівець отримав пропозицію від чемпіонів Франції, але не став її приймати. Тим не менш, німець розраховує отримати саме клубну роботу та продовжує шукати варіанти, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Відзначимо, що Лев залишив збірну Німеччини в 2021 році і досі знаходиться без роботи. Довгий час турецькі ЗМІ пов'язували спеціаліста із роботою у Фенербахче, але зрештою Лев відмовився від цього варіанту.

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