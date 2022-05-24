Функціонер зізнався, що не спілкувався з власником мадридців.
Нассер Аль-Хелайфі. Getty Images
24 травня 2022, 21:56
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі розповів, що в нього дуже непрості відносини з президентом Реала Флорентіно Пересом.
"Я поважаю всіх, але в мене з ним не дуже добрі стосунки з Флорентіно Пересом. Вони стали такими після Суперліги...
Хочу сказати, що я поважаю Реал. Це великий клуб. Вони шанують нас, а ми шануємо їх. Взаємна повага має значення.
Я ніколи не розмовляв із Флорентіно, бо Кіліан – футболіст нашого клубу. І мені не потрібно ні з ким розмовляти про це", — цитує Аль-Хелайфі Marca із посиланням на TNT Sports Brasil.
Нагадаємо, що нова угода Мбаппе з ПСЖ розрахована до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює 23 річного гравця у 160 мільйонів євро.