Франция

Функціонер зізнався, що не спілкувався з власником мадридців.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі розповів, що в нього дуже непрості відносини з президентом Реала Флорентіно Пересом.

"Я поважаю всіх, але в мене з ним не дуже добрі стосунки з Флорентіно Пересом. Вони стали такими після Суперліги...

Хочу сказати, що я поважаю Реал. Це великий клуб. Вони шанують нас, а ми шануємо їх. Взаємна повага має значення.

Я ніколи не розмовляв із Флорентіно, бо Кіліан – футболіст нашого клубу. І мені не потрібно ні з ким розмовляти про це", — цитує Аль-Хелайфі Marca із посиланням на TNT Sports Brasil.