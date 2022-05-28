Франция

Якби ж то Монако ще знизив вартість виконавця.

Після невдачі в перемовинах щодо трансферу з нападником Парі Сен-Жермен Кіліаном Мбаппе, мадридський Реал перемкнув увагу на ще одного виконавця з французької Ліги 1 — півзахисника Монако Орельєна Тчуамені.

22-річний виконавець у цьому сезоні остаточно закріпив за собою місце в основному складі "монегасків", провівши на полі 50 матчів, у яких йому вдалося забити п’ять голів та віддати три гольові передачі.

Оскільки до кінця його контракту з Монако ще залишається два роки, французький клуб не соромиться оцінювати свого гравця одразу в 80 млн євро.

Реалу така ціна здається зависокою, тому "вершкові" намагаються збити її хоча б до показника в 70 млн євро.

Однак непоступливість "червоно-білих" у фінансовій складовій трансферу захиляє "королівських" до того, аби вже після фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Ліверпуля остаточно закрити всі питання щодо переходу цього виконавця.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти "червоних" 28 травня, о 22:00 за київським часом. Підготуватись до цієї гри ви можете за допомогою нашого анонсу зустрічі.