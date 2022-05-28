Франция

Паризький клуб хоче отримати 49-річного наставника.

ПСЖ зацікавлений у тому, щоб Зінедін Зідан очолив їхній клуб, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, столичний клуб щодня контактує з 49-річним фахівцем, але поки що без результату. При цьому Зідан народився в Марселі, а однойменна команда – принциповий суперник ПСЖ, що є однією із проблем.

Враховуючи ситуацію, майбутнє Маурісіо Почеттіно у ПСЖ не виглядає однозначним.

Нагадаємо, що Зідан з 2016 до 2018 року тренував Реал, а потім з 2019 до 2021 року.