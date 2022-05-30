Франция

Бразилець висказався з приводу друга та партнера по команді.

Неймар визнає, що у Мессі кар'єра в Парижі йде не найкращим чином.

"Лео провів багато років у Барселоні, йому складно адаптуватися у новому клубі. Складно міняти команду та місто. Також треба розуміти, що він приїхав не один, а з сім’єю. Дуже багато моментів, які відволікають", — сказав Неймар в коментарі Goal.

"В ПСЖ існує стиль гри команди, гравці не розуміють, як він грає. Все це шкодить".

"Лео, Кіліан та я – гравці, яких завжди судять за рівнем гри, статистикою та виграним трофеям. Ми завжди намагаємося зробити все можливе", – сказав Неймар.

Цього сезону Лео Мессі провів за ПСЖ 34 матчі у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 14 результативних передач.