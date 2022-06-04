Франция

Марокканський захисник задоволений першим сезоном у складі французької команди.

Ашраф Хакімі не планує міняти команду цього літа, повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст задоволений бути у складі ПСЖ.

Напередодні з'явилися чутки, що марокканець незадоволений своїм статусом у колективі, проте ця інформація не знайшла свого підтвердження.

У ПСЖ вважають Хакімі успішним підписанням спортивного директора Леонардо, який покине клуб незабаром.

За чутками, інтерес до Хакімі виявляє лондонський Челсі, який міг підписати марокканця ще рік тому з Інтера.

У сезоні-2021/22 Хакімі провів 41 матч у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи та 6 асистів.