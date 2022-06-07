30-річний футболіст хоче продовжити виступати за французьку команду.
Данілу Перейра, Getty Images
07 червня 2022, 10:27
Півзахисник ПСЖ Данило Перейра висловив бажання залишитися в ПСЖ наступного сезону.
"Я провів хороший індивідуальний сезон, зіграв майже у 40 іграх. Ми вилетіли з Ліги чемпіонів, це сором.
Проте я задоволений, як виступав. Хочу залишитися у ПСЖ наступного сезону.
З Мбаппе нам буде легше, добре, що він залишається", — наводить слова Данілу Перейри L'Équipe.
У сезоні-2021/22 Перейра провів 37 ігор у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів.