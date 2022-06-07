Франция

30-річний футболіст хоче продовжити виступати за французьку команду.

Півзахисник ПСЖ Данило Перейра висловив бажання залишитися в ПСЖ наступного сезону.

"Я провів хороший індивідуальний сезон, зіграв майже у 40 іграх. Ми вилетіли з Ліги чемпіонів, це сором.

Проте я задоволений, як виступав. Хочу залишитися у ПСЖ наступного сезону.

З Мбаппе нам буде легше, добре, що він залишається", — наводить слова Данілу Перейри L'Équipe.

У сезоні-2021/22 Перейра провів 37 ігор у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів.