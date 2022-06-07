Франция

Ден Фрідкін хоче розширити свої футбольні проекти.

Власник Роми Ден Фрідкін після перемоги своєї команди у Лізі конференцій бажає купити ще один футбольний клуб.

До сфери інтересів американського бізнесмена потрапив Кан, повідомляє Sky Sports із посиланням на BFM.

Очікується, що офіційно щодо продажу клубу буде оголошено найближчим часом, хоча французькі джерела повідомляють, що угоду вже можна вважати закритою.

Канн наразі виступає в Лізі Національ 3, що є п'ятим за силою дивізіоном у Франції.

Відзначимо, що за оцінками Forbes, статки Фрідкіна оцінюються у 4.4 млрд долларів.