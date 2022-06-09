Франция

Нападник прокоментував перехід до французького клубу.

Французький Ліон нещодавно оголосив про повернення до клубу нападника Александера Ляказетта, який упродовж останніх п’яти років виступав у складі лондонського Арсеналу.

31-річний виконавець на своїй дебютній прес-конференції поділився враженнями від підписання контракту.

"Моєї любові до клубу було достатньо для того, аби повернутися на менш вигідних для мене умовах. Для мене клуб є дуже важливим.

Це було рішення, яке я ухвалив із близькими мені людьми, і, зрештою, я щасливий.

Ліон не зупинявся в своєму розвитку за час, що мене тут не було. Він іде вперед, а мені тепер доведеться відкрити для себе його новий стадіон. Не можу дочекатися, щоб надягнути ігрову футболку.

Я не поспішав із ухваленням рішення щодо повернення. Футбол — відмінна робота. У минулому сезоні мені було важко стежити за Ліоном на відстані і не мати можливості їм допомогти.

Сподіваюся, що цей період невдач для клубу скінчився, і ми зможемо віднайти найсильніший Ліон. Наша мета, безумовно, полягає в тому, щоб допомогти клубу повернутися на вершину та повернутися до єврокубків.

Чи буду я знову капітаном? Мені не потрібна пов’язка для того, щоб говорити з командою. Вирішуватиме тренер. Я вибрав свій номер, але поки що не можу сказати, яким саме він буде", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Ляказетт за 36 матчів відзначився шістьма голами та вісьмома гольовими передачами.