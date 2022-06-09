Нападник сподівається, що півзахисник також посилить "ткачів" цього літа.
Ляказетт, фото: twitter.com/OL/
09 червня 2022, 23:30
Олександр Ляказетт повернувся до Ліону на правах вільного агента, підписавши контракт на три сезони.
31-річний футболіст поділився інформацією, що вмовляє Корантена Толіссо вчинити аналогічним чином – повернутися до Ліону.
"Ліон добре розвивається. Антоні Лопеш писав мені щотижня протягом півроку, щоб дізнатися, яке рішення я ухвалив.
Також я тисну на Толіссо, щоб він приєднався до клубу", — сказав Ляказетт в інтерв'ю офіційному сайту Ліона.
Зазначимо, що 30 червня Толіссо стане вільним агентом – його контракт із Баварією прийде до завершення.