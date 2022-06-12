Бразильський вінгер наступного сезону може стати гравцем ротації.
Неймар, getty images
12 червня 2022, 13:59
Парі Сен-Жермен готовий скористатися невизначеністю у питанні майбутнього нападаючого Роберта Левандовські у мюнхенській Баварії.
Виходячи з останньої інформації, 33-річний поляк готовий розглянути пропозицію паризького гранду, якщо його трансфер у Барселону не втілиться в реальність.
Як повідомляє GFFN, якщо Левандовські приєднається до ПСЖ, то тренерський штаб паризького гранду цілком може посадити Неймара на лаву запасних.
Нагадаємо, що минулого сезону Неймар став другим найкращим бомбардиром Парі Сен-Жермен після Кіліана Мбаппе, забивши 13 голів у 28 матчах. Також на рахунку бразильця 8 результативних передач.