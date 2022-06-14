Франция

Поліція активно взялась за французькі клуби після закінчення сезону.

Французька поліція почала розслідування щодо незаконних трансферів, які, за їх версією, здійснювали деякі клуби Ліги 1.

Як повідомляє Le Parisien, мова йде про Сент-Етьєн, який вилетів до Ліги 2, та Анже, який наступного сезону буде у вищому дивізіоні. RMC також доповнює, що поліція завітала і до ФК Ніцца.

На базах клубів провели обшуки. Керівників опитали про співпрацю їх з футбольними агентами, яки не мали відповідних ліцензій. Троє з таких агентів вже арештовані.

Перевіривши усі документи, слідчі будуть намагатися відстежити фінансові потоки, які б довели можливу незаконну діяльність клубів та агентів.

Якщо їх провина буде доведена, то усім діючим лицям загрожує стаття "відмивання грошей при обтяжуючих обставинах".