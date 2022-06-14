Поліція активно взялась за французькі клуби після закінчення сезону.
Getty Images
14 червня 2022, 22:50
Французька поліція почала розслідування щодо незаконних трансферів, які, за їх версією, здійснювали деякі клуби Ліги 1.
Як повідомляє Le Parisien, мова йде про Сент-Етьєн, який вилетів до Ліги 2, та Анже, який наступного сезону буде у вищому дивізіоні. RMC також доповнює, що поліція завітала і до ФК Ніцца.
На базах клубів провели обшуки. Керівників опитали про співпрацю їх з футбольними агентами, яки не мали відповідних ліцензій. Троє з таких агентів вже арештовані.
Перевіривши усі документи, слідчі будуть намагатися відстежити фінансові потоки, які б довели можливу незаконну діяльність клубів та агентів.
Якщо їх провина буде доведена, то усім діючим лицям загрожує стаття "відмивання грошей при обтяжуючих обставинах".