Франция

Півзахисник ще на один рік більше зможе провести в столиці Франції.

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Леандро Паредес у цьому сезоні не зміг залишити за собою статус регулярного гравця центральної ланки клубу, тож уже перед початком літнього трансферного вікна з’явилися логічні чутки щодо його можливого трансферу вже під час літнього міжсезоння.

Сприяли цьому й початкові терміни угоди між 27-річним виконавцем та клубом, які мали спливати вже наприкінці наступного футбольного року, тож "червоно-сині" мали фактично останню нагоду заробити бодай якісь вагомі кошти за його продаж.

Однак зрештою у контракті аргентинця весь цей час містився пункт, згідно з яким він мав отримати автоматичне продовження своїх відносин із командою на ще один додатковий рік.

Утім, як повідомляє французька преса, цей факт жодним чином не мав впливу на бажання ПСЖ продати Паредеса вже найближчим часом. Бодай заради того, аби звільнити місце в заявці для півзахисника французького Лілля Ренату Санчеша, у перегони щодо трансферу якого столичний колектив знову повернувся нещодавно.

Щодо можливих напрямків продовження кар’єри Леандро, то вказується на те, що він міг би стати гравцем Інтера, Ювентуса, Манчестер Юнайтед чи Монако.

У цьому сезоні Паредес відіграв у 22 матчах, забивши одного разу та двічі віддавши гольовий пас.