Перша пропозиція парижан була відхилена.
Мілан Шкриняр, getty images
21 червня 2022, 07:28
Центральний захисник Інтера Мілан Шкриняр може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1, де у його послугах зацікавлен ПСЖ.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, парижани вже встигли зробити першу пропозицію "нерадзуррі" за 27-річного словаком, проте вона була відхилена.
Керівництво Парі Сен-Жермен готує нову пропозицію щодо Шкріняра у розмірі 60 мільйонів євро — стверджує джерело.
Що стосується Інтера, то у босів "нерадзуррі" запланована зустріч із колегами з Торіно, щоб завершити трансфер Бремера.