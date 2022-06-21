Франция

Перша пропозиція парижан була відхилена.

Центральний захисник Інтера Мілан Шкриняр може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1, де у його послугах зацікавлен ПСЖ.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, парижани вже встигли зробити першу пропозицію "нерадзуррі" за 27-річного словаком, проте вона була відхилена.

Керівництво Парі Сен-Жермен готує нову пропозицію щодо Шкріняра у розмірі 60 мільйонів євро — стверджує джерело.

Що стосується Інтера, то у босів "нерадзуррі" запланована зустріч із колегами з Торіно, щоб завершити трансфер Бремера.