Франция

Очікується, що португальський фахівець очолить французьку команду.

Паулу Фонсека сьогодні буде оголошено головним тренером Лілля, повідомляє журналіст Сабер Десфарж.

За його інформацією, португальський фахівець підпише контракт на два роки і замінить Жослена Гурвеннека, який залишив посаду головного тренера команди минулого тижня.

49-річний наставник уже прибув до Лілля для завершення процесу переговорів. Очікується, що разом з ним до команди приєднаються чотири спеціалісти тренерського штабу.

Нагадаємо, що колишній головний тренер Шахтаря після відходу з Роми у 2021 році не тренував жодного з клубів.