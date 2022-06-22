Франция

Клуб бажає продати свого форварда.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш після свого трансферу з Бенфіки за 127 мільйонів євро не виправдав очікування тренерського штабу та керівництва.

Особливо млявим видався минулий сезон. Футболіст часто залишався на лаві запасних та отримував травми, тому клуб вирішив його продати.

Як повідомляє журналіст Шей Лугассі, "матрасники" запропонували гравця збірної Португалії ПСЖ та ще декільком неназваним клубам.

Головний тренер мадридців не проти відпустити Феліша, адже він не входить до списку "недоторканих футболістів".

На рахунку Феліша у сезоні-2021/22 35 матчів за Атлетіко в усіх змаганнях, 10 голів та чотири асисти.