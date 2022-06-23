Учергове було поповнено колекцію безглуздих ушкоджень поза межами футбольного поля.
Лукас Пакета, Getty Images
23 червня 2022, 14:08
Допоки триває міжсезоння, футболісти знаходяться поза межами розташувань власних клубів та національних збірних, присвячуючи нетривалий проміжок вільного часу особистим захопленням.
Для лідера французького Ліона, півзахисника Лукаса Пакети, який у цьому сезоні за 43 матчі забив 11 голів та віддав сім гольових передач, таким виявилися забавки з повітряним змієм, якого бразилець запускав на галявині поблизу власного дому.
Забавка зрештою завершилася для нього суттєвими проблемами.
Як повідомив сам футболіст, із ним "усе добре, але, щоб уникнути проблем у майбутньому, завтра мені зроблять невелику операцію".
Як можна побачити на світлині, футболіст пошкодив собі палець на лівий руці, тож решту відпустки буде проводити з гіпсом на ураженій ділянці тіла.
"Пам’ятайте, що дитячі ігри також мають наслідки", — лаконічно додав бразилець, із чим важко посперечатись.
Нагадаємо, що раніше 24-річного виконавця пов’язували з англійським Ньюкаслом, у якому вже виступає його колишній партнер за матчами в Ліоні, Бруно Гімараєс.