Франция

Учергове було поповнено колекцію безглуздих ушкоджень поза межами футбольного поля.

Допоки триває міжсезоння, футболісти знаходяться поза межами розташувань власних клубів та національних збірних, присвячуючи нетривалий проміжок вільного часу особистим захопленням.

Для лідера французького Ліона, півзахисника Лукаса Пакети, який у цьому сезоні за 43 матчі забив 11 голів та віддав сім гольових передач, таким виявилися забавки з повітряним змієм, якого бразилець запускав на галявині поблизу власного дому.

Забавка зрештою завершилася для нього суттєвими проблемами.

Як повідомив сам футболіст, із ним "усе добре, але, щоб уникнути проблем у майбутньому, завтра мені зроблять невелику операцію".

Як можна побачити на світлині, футболіст пошкодив собі палець на лівий руці, тож решту відпустки буде проводити з гіпсом на ураженій ділянці тіла.

"Пам’ятайте, що дитячі ігри також мають наслідки", — лаконічно додав бразилець, із чим важко посперечатись.

Нагадаємо, що раніше 24-річного виконавця пов’язували з англійським Ньюкаслом, у якому вже виступає його колишній партнер за матчами в Ліоні, Бруно Гімараєс.