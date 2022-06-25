Франция

Проте гравець із великою ймовірністю залишить поточний клуб.

Центральний захисник каталонської Барселони Самуель Умтіті в цьому сезоні зіграв лише в одному матчі через сукупність пошкоджень та недовіру збоку тренерського штабу, тому геть не дивно, що вже під час літньої трансферної кампанії 28-річний француз хоче підшукати собі нове місце роботи.

При цьому, виконавець ще може залишитися не тільки в Ла Лізі, а й у Каталонії, підписавши угоду з Жироною, яку очолює Пере Гвардіола — брат головного тренера Манчестер Сіті, Хосепа Гвардіоли.

Окрім того, сам Умтіті, як повідомляють іспанські ЗМІ, розмірковує над поверненням до свого колишнього клубу, французького Ліона, проте "ткачі" наразі роблять ставку на Кастелло Лукеба в центрі захисту.

Іншим потенційним напрямком для Умтіті є Італії, де на нього претендує кілька неназваних клубів, деякі з яких гратимуть у єврокубках.

Серед найбільш імовірних форматів трансферних угод виокремлюють оренду, бо Самуель тільки на початку 2022 року оновив контракт із Барселоною заради зменшення навантаження на клубний бюджет.