Французькому клубу не цікавий вінгер РБ Лейпціг.
Домінік Собослаї, Getty Images
25 червня 2022, 21:55
Марсель не виявляє інтересу до Домініка Собослаї, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, французький клуб цінує ігрові здібності угорця, проте мають інші пріоритети. Крім того, інші плани і Собослаї, в яких немає Марселя.
За нинішніх обставин, найімовірніше, 21-річний гравець залишиться в Лейпцигу щонайменше ще на один сезон.
У сезоні-2021/22 Собослаї провів 42 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та 9 результативних передач.