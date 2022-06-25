Франция

Французькому клубу не цікавий вінгер РБ Лейпціг.

Марсель не виявляє інтересу до Домініка Собослаї, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, французький клуб цінує ігрові здібності угорця, проте мають інші пріоритети. Крім того, інші плани і Собослаї, в яких немає Марселя.

За нинішніх обставин, найімовірніше, 21-річний гравець залишиться в Лейпцигу щонайменше ще на один сезон.

У сезоні-2021/22 Собослаї провів 42 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та 9 результативних передач.