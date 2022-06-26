Франция

Паризька команда хоче отримати півзахисника Лілля.

ПСЖ виявляє серйозний інтерес до Ренату Санчеша, повідомляє журналіст Лоїк Танзі.

За його інформацією, паризький клуб хоче досягти прогресу в переговорах з Ліллем щодо португальського хавбека.

За чутками, ПСЖ готовий запропонувати за Санчеша понад 20 мільйонів євро. Його контракт із Ліллем розрахований до літа 2023 року.

У сезоні-2021/22 Санчеш провів 32 гри за Лілль у всіх турнірах: на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.