Франция

Колишній керманич донецького Шахтаря продовжить тренерську кар'єру у Франції.

Лілль на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера першої команди, який став змінником Жослена Гурвеннека.

Ним став колишній головний тренер донецького Шахтаря та Роми Паулу Фонсека.

Португальський фахівець підписав із французьким клубом контракт, який буде розрахований до літа 2024 року.

🔴 Le LOSC a choisi Paulo Fonseca comme nouvel entraîneur.



Bienvenue à la maison, coach ⚜ — LOSC (@losclive) June 29, 2022

Офіційна презентація Пауло Фонсеки у якості головного тренера Лілля відбудеться завтра, 30 червня, о 18:00 за київським часом.