Франция

Французький проводить якісну трансферну кампанію.

Вже колишній футболіст Баварії Корентен Толіссо невдовзі повернеться до Ліону.

Очікується, що "ткачі" завтра оголосять про підписання контракту із хавбеком, повідомляє Фабріціо Романо. Угода буде розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, що Толіссо був куплений Баварією у 2017 році за 41,5 млн євро та залишив клуб на правах вільного агента.

У цьому сезоні Корентен відіграв 21 матч, по три рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.

Раніше Ліон повернув у команду Александра Ляказетта.