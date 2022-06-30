Франция

Паризький клуб хоче виручити за свого футболіста 50 мільйонів євро.

ПСЖ готовий продати Преснеля Кімпембе, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, за свого центрбека паризький клуб хоче одержати близько 50 мільйонів євро.

Наразі невідомо, чи готовий якийсь із клубу задовольнити запити ПСЖ. Зазначимо, що інтерес до француза виявляють Челсі та Ювентус.

У сезоні-2021/22 26-річний футболіст провів 30 матчів у Лізі 1: на його рахунку один гол.