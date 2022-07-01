Франция

Французький хавбек залишив Баварію на правах вільного агента.

Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Корентена Толіссо, права на якого раніше належали Баварії.

Контракт 27-річного француза з мюнхенським грандом підійшов до свого завершення, і сторони вирішили його не продовжувати, тоді як сам футболіст повернувся до рідного клубу.

Угода Толіссо з Ліоном буде розрахована до літа 2027 року. До табору "ткачів" він повернувся на правах вільного агента.

🚨 RDV dans quelques minutes sur notre chaîne YouTube pour suivre, en direct, la conférence de presse de présentation de @CorentinTolisso ! 🖖



➡ https://t.co/nEg0r6ufCU ⬅#Tolisso2027 #MadeInOL 🔴🔵 pic.twitter.com/hGvMPGmPaZ — Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2022

Минулого сезону Толіссо провів за Баварію 21 матч, у яких він забив 3 голи і віддав 3 асисти.

Нагадаємо, раніше Ліон повернув ще одного свого вихованця в особі Александра Ляказетта, у якого завершився контракт із лондонським Арсеналом.