Французький хавбек залишив Баварію на правах вільного агента.
Корентен Толіссо, Ліон
01 липня 2022, 11:40
Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Корентена Толіссо, права на якого раніше належали Баварії.
Контракт 27-річного француза з мюнхенським грандом підійшов до свого завершення, і сторони вирішили його не продовжувати, тоді як сам футболіст повернувся до рідного клубу.
Угода Толіссо з Ліоном буде розрахована до літа 2027 року. До табору "ткачів" він повернувся на правах вільного агента.
Минулого сезону Толіссо провів за Баварію 21 матч, у яких він забив 3 голи і віддав 3 асисти.
Нагадаємо, раніше Ліон повернув ще одного свого вихованця в особі Александра Ляказетта, у якого завершився контракт із лондонським Арсеналом.