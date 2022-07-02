Франция

Стало відомо, чому аргентинський фахівець залишив французький клуб.

Хорхе Сампаолі залишив Марсель через розбіжності з керівництвом щодо трансферної політики, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.

За інформацією джерела, 62-річний фахівець хотів підписати Антуана Грізманна та Ренату Санчеша, але президент клубу був проти.

Крім того, Пабло Лонгорія планував здійснити більшу частину трансферів у серпні, тоді як Сампаолі мав намір повністю сформувати команду до середини липня. Аргентинський фахівець шукав посилення під Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що за підсумками сезону Марсель посів друге місце та вийшов у Лігу чемпіонів.