Стало відомо, чому аргентинський фахівець залишив французький клуб.
АНТУАН ГРІЗМАНН, GETTY IMAGES
02 липня 2022, 17:53
Хорхе Сампаолі залишив Марсель через розбіжності з керівництвом щодо трансферної політики, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.
За інформацією джерела, 62-річний фахівець хотів підписати Антуана Грізманна та Ренату Санчеша, але президент клубу був проти.
Крім того, Пабло Лонгорія планував здійснити більшу частину трансферів у серпні, тоді як Сампаолі мав намір повністю сформувати команду до середини липня. Аргентинський фахівець шукав посилення під Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, що за підсумками сезону Марсель посів друге місце та вийшов у Лігу чемпіонів.