Франция

Футболіст пав кілька суттєвих пошкоджень за минулий сезон.

Взаємини між французьким фланговим захисником Лео Дюбуа та Ліоном тривають починаючи з літа 2018 року, і за цей час 27-річний футболіст устиг стати важливою частиною стартового складу "ткачів".

Однак минулий сезон для нього супроводжувався травмами гомілкової кістки та підколінного сухожилля, через що наприкінці футбольного року Дюбуа лишень зрідка виходив на поле.

У підсумку, за сезон він награв 28 матчів, зробивши три гольові передачі, що зрештою все одно дозволило французу потрапити до поля зору інших клубів.

Зокрема, за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, до Лео наразі активно придивляється англійський Фулгем.

"Дачники" ведуть перемовини з Ліоном щодо можливого трансферу, у той час як портал Transfermarkt оцінює виконавця в 10 млн євро за два роки до завершення його чинного контракту.