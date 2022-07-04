Ніколас Тальяфіко може поповнити склад Ліону, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, французький клуб готовий запропонувати йому контракт до літа 2023 року.

При цьому журналіст стверджує, що Тальяфіко перебуває у статусі вільного агента, проте Аякс не анонсував відхід 29-річного гравця.

Минулого сезону Тальяфіко провів 29 матчів за Аякс, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.