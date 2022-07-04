Французький клуб може підписати аргентинського футболіста.
НІКОЛАС ТАЛЬЯФІКО, GETTY IMAGES
04 липня 2022, 20:59
Ніколас Тальяфіко може поповнити склад Ліону, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, французький клуб готовий запропонувати йому контракт до літа 2023 року.
При цьому журналіст стверджує, що Тальяфіко перебуває у статусі вільного агента, проте Аякс не анонсував відхід 29-річного гравця.
Минулого сезону Тальяфіко провів 29 матчів за Аякс, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.