Франция

Французький клуб може підписати аргентинського футболіста.

Ніколас Тальяфіко може поповнити склад Ліону, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, французький клуб готовий запропонувати йому контракт до літа 2023 року.

При цьому журналіст стверджує, що Тальяфіко перебуває у статусі вільного агента, проте Аякс не анонсував відхід 29-річного гравця.

Минулого сезону Тальяфіко провів 29 матчів за Аякс, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.