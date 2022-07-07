Франция

Захисник сумнівається над переходом до складу французької команди.

Ліон та Аякс домовилися про перехід Ніколаса Тальяфіко, повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, за свого футболіста нідерландський клуб може отримати чотири мільйони євро.

Проте аргентинський футболіст не поспішає приймати пропозицію французької команди.

Швидше за все, Тальяфіко очікує щедрішої пропозиції від Брайтона щодо особистого контракту, або очікує, що клуб, який грає в єврокубках, зробить йому пропозицію.

Минулого сезону аргентинець провів 29 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи та 3 результативні передачі.