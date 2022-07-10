Франция

Серед них — Ікарді, Вейналдум, Паредес та інші.

ПСЖ готовий позбутися 11 гравців цього літа, повідомляє Get French Football News з посиланням на Le Parisien.

За інформацією джерела, Антеру Енріке та Луїш Кампуш, які займаються трансферами парижан, склали список із гравців, з якими клуб хотів би розлучитися.

До нього увійшли захисники Левен Курзава, Абду Діалло, Тіло Керер, хавбеки Леандро Паредес, Данілу Перейра, Ідрісса Гуйє, Андер Еррера, Жоржиньо Вейналдум, Ерік Ебімбе та Юліан Дракслер, а також форвард Мауро Ікарді.

Крім того, ПСЖ готовий продати Неймара та Преснеля Кімпембе, але майбутнє цих виконавців залежить від низки чинників.

Раніше повідомлялося, що Шкрініар близький до переходу у ПСЖ.