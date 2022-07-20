Франция

Досвідчений виконавець уперше за сім років залишить італійський футбол.

Сербський лівий півзахисник Дарко Лазович ще в 2015 році перебрався з Црвени Звезди до генуезької Дженоа, із виступів за яку почалась його італійська частина професійної кар’єри.

У 2019 році футболіст залишив склад "грифонів" на користь трансферу до Верони, за яку в останньому сезоні зіграв 35 матчів, забивши два голи та віддавши сім гольових передач.

Виступи досвідченого 31-річного виконавця не залишились поза увагою інших клубів, а, зокрема, французький Марсель доволі швидко налагодив контакт із "мастифами".

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "провансальці" вже встигли досягти угоди з футболістом та його клубом.

Transfermarkt оцінює футболіста, із контрактом до 2024 року, в 4 млн євро.