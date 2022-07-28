Франция

Позиція керманича лондонського клуба з цього питання залишається незрозумілою.

Французький центральний захисник Вільям Саліба свого часу в 2019 році коштував лондонському Арсеналу 30 млн євро, який зголосився заплатити за його трансфер із Сент-Етьена.

Однак уже тоді юнак залишився в розташуванні "зелено-білих" ще на один рік на правах оренди, а після його прибуття до столиці Великої Британії не минуло й півроку, як відбулась чергова оренда — до Ніцци.

Узагалі, місцева Ліга 1 дуже подобається Вільяму, висновок із чого можна зробити за тим фактом, що минулий сезон він також провів у тимчасових відносинах із клубом із цього чемпіонату — Марселем.

Під час поточного трансферного вікна гравцеві знову настав час повертатись до Лондону, але бажання його залишити в складі своєї команди головний тренер Мікель Артета досі чітко так і не висловив.

Як повідомляє французька преса, на тлі цієї невизначеності "провансальці" почувають себе дуже впевненими в тому, що найближчим часом їм знову вдасться отримати захисника на правах орендної угоди.

Зауважимо, що Вільям за підсумками минулого сезону став найкращим молодим гравцем Ліги 1, провівши за рік 51 матч.