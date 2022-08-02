Франция

Фахівець не зміг проявити себе по максимуму у паризькому клубі.

ПСЖ напередодні виграв Суперкубок Франції, здолавши Нант із рахунком 4:0. Цього успіху команда досягла з новим тренером Крістофом Гальтьє.

За декілька днів до передсезонних зборів клуб звільнив Маурісіо Почеттіно. Коуч вперше розповів про цей процес.

"Я спокійно ставлюся до обставин, у яких нам довелося жити. Все закінчилося досить пізно. Ми підписували розірвання контракту за день до початку передсезонних зборів, між 3 і 4 липня, і зрозуміло, що зараз всі проекти закриті. Саме тому я не знайшов нове місце роботи.

Я завжди націлений на прогрес і, перш за все, на аналіз усього, що було за останні півтора року в Парі Сен-Жермен. Як ми завжди говоримо, досвід має служити прогресу, розвитку, і я впевнений, що цей досвід буде для мене дуже корисним у майбутньому.

Для мене було задоволенням керувати такими видатними гравцями. Ми завжди говоримо про це з усім тренерським штабом. Це була неймовірна можливість мати стільки імен, стільки фігур у роздягальні. Це була одна з найпозитивніших речей — можливість зустрітися з ними футболістами та змагатися за таких обставин", — сказав аргентинець в інтерв'ю infobae.