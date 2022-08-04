Франция

Бажаючим не доведеться витрачати багато коштів.

Безумовно талановитий центральний півзахисник французького Ліона Уссем Ауар цього сезону не виявив бажання продовжити контракт із колективом, який дав йому дорогу до великої гри, тому наприкінці прийдешнього футбольного року ризикує залишити розташування "ткачів" у якості вільного агента.

Саме тому поточне трансферне вікно є для Ліона фактично останньою можливістю заробити бодай якісь кошти на продажі власного вихованця.

Інтерес щодо 24-річного виконавця збоку представників інших топових європейських чемпіонатів існував завжди — лондонський Арсенал та Лестер хотіли придбати футболіста ще взимку, але після проголошення Ліоном вартості гравця в розмірі 25 млн євро згорнули перемовини.

Однак у "ткачів" залишається все менше часу, тож вони стають дедалі відкритішими під час перемовин.

Новий запит Ліона складає вже 20 млн євро, і цього разу головним претендентом на футболіста є севільський Бетіс.

За минулий сезон Ауар зіграв 43 матчі, забивши вісім голів та віддавши чотири гольові передачі.