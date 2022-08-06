Франция

Півзахисник на початку минулого місяця уклав нову угоду з клубом.

Французький Марсель під час поточної трансферної кампанії завершив перехід центрального півзахисника Маттео Гендузі з лондонського Арсенала до свого складу, однак, згідно з повідомленнями місцевої преси процес адаптації 23-річного виконавця під керівництвом нового головного тренера "провансальців" Ігора Тудора відбувається з певними труднощами.

Зокрема, французький футболіст став одним із трьох гравців, які під час товариської гри проти Мілана (0:2) влаштували сварку в підтрибунному приміщенні з власним керманичем.

Окрім Гендузі, у конфлікті брали участь півзахисник Жерсон та захисник Жордан Амаві.

Причини суперечок між представниками Марселя з’ясувати так і не вдалось, однак факт залишається фактом — Гендузі під час перерви прийняв душ, зібрав речі, і одразу ж залишив межі стадіону, не з’являючись на другий тайм.

Повідомляється також, що президент клубу Пабло Лонгорія в цій чварі схилився на бік головного тренера, заявивши гравцям, що "якщо вони мають бажання залишити клуб, то можуть навідатись до його особистого кабінету на тренувальній базі".

Футболісти на ці слова відповіли запитом на зустріч із керівництвом Марселя, під час якої планують висловити незадоволення тренерськими методами Тудора.