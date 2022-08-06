Франция

Гравець збірної Кабо-Верде знову повернувся до Франції.

31-річний нападник Нуну Мігел да Кошта Джоя свого часу долучився до складу англійського Ноттінгем Форест, здійснивши перехід зі французького Валансьєна влітку 2017 року.

Однак як слід закріпитися в складі нового для себе клубу представник Кабо-Верде так і не зумів, після чого відправився в захоплюючу мандрівку містами Європи, виступаючи на правах оренди за бельгійський Мускрон та французький Кан.

Саме в складі представників Ліги 2 й проходив попередній сезон виступів для цього футболіста, а 10 голів та чотири гольові передачі в 26 матчах допомогли йому звернути на себе увагу збоку більш статусного клуба.

Осер, який виступає в "еліті" французького футболу, потребував підсилення центральної ланки атаки, тож можливість отримати якісного виконавця за порівняно невеликі кошти — 2 млн євро — була радо сприйнята цим клубом.

Кошта підписав контракт строком на два роки з можливістю продовжити угоду потім ще на один сезон.