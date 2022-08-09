Франция

27-річний футболіст досі може поповнити склад парижан.

ПСЖ, як і раніше, впевнений у підписанні Мілана Шкрініара, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що трансфер затягнувся — французький клуб хотів підписати словака минулого місяця, у ПСЖ залишається впевненість у успішному завершенні угоди.

Інтер хоче за Шкрініара близько 70 мільйонів євро. За чутками, ПСЖ пропонував за центрбека близько 50 мільйонів за рік до закінчення контракту.

Шкрініар виступає за Інтер останні п'ять років, зігравши понад 200 матчів та взявши участь у перемозі в Серії А у сезоні-2020/21 під керівництвом Антоніо Конте.