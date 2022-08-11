Франция

Футболістам подобається працювати під керівництвом французького фахівця.

Лідерам ПСЖ сподобався новий головний тренер Крістофа Галт'є, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у роздягальні відчувають наснагу щодо перспектив команди під керівництвом нового тренера.

"Ми бачимо, як він поступово вибудовує новий проект з перспективним майбутнім", — наводить Marca слова джерела з роздягальні ПСЖ.

Зірки ПСЖ добре прийняли нового тренера, його характер їм симпатичний. "Ідея Галт'є полягає в тому, щоб перемагати", – кажуть у клубі.

Наступний матч команда проведе 13 серпня. Суперником ПСЖ у рамках 2 туру Ліги 1 стане Монпельє.