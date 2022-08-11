Футболістам подобається працювати під керівництвом французького фахівця.
КРІСТОФ ГАЛТ'Є, TWITTER.COM/PSG_INSIDE
11 серпня 2022, 16:35
Лідерам ПСЖ сподобався новий головний тренер Крістофа Галт'є, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, у роздягальні відчувають наснагу щодо перспектив команди під керівництвом нового тренера.
"Ми бачимо, як він поступово вибудовує новий проект з перспективним майбутнім", — наводить Marca слова джерела з роздягальні ПСЖ.
Зірки ПСЖ добре прийняли нового тренера, його характер їм симпатичний. "Ідея Галт'є полягає в тому, щоб перемагати", – кажуть у клубі.
Наступний матч команда проведе 13 серпня. Суперником ПСЖ у рамках 2 туру Ліги 1 стане Монпельє.