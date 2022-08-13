Франция

Стадіон клубу з Бретані виявився неготовим до початку сезону.

Черговий розіграш французької Ліги 1 стартував ще на минулому тижні, а деякі з команд уже встигли навіть зіграти матчі другого туру національної першості.

Проте ранішній старт національних змагань, який зумовлений наближенням проведення чемпіонату світу з футболу-2022 в Катарі, а також суттєвий вплив змін клімату в центральній та південній Європі спричинив проблеми зі станом газону навіть у провідних лігах.

Постраждала й французька національна першість, матч другого туру якої в Лор’яні між місцевим однойменним клубом та Ліоном, що був запланований на неділю, 14 серпня, о 14:30, організатори турніру були змушені перенести на невизначений термін.

Проте не тільки погодні умови винні в такому невтішному перебігу подій. Річ у тім, що кількома днями раніше в портовому місті в регіоні Бретань, що розташоване в північно-західній частині країни, відбувся гучний фестиваль Interceltique ("Кельтський фестиваль"), головна подія якого зі святковим концертом проходила саме на газоні Стад дю Мустуар.

У підсумку, покриття банально не встигло відновитись під додатковим впливом спекотної погоди, що нині панує в цій частині субконтиненту.

Місцева Федерація футболу провела дві контроль перевірки стану газону, після чого зробила висновки щодо неможливості проведення гри у встановлені строки.

Ліон уже висловив свій протест, натякаючи на технічну поразку господаря поля.